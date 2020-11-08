川普成為美國少數連任失敗總統 輸在全國支持率

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（法新社華盛頓8日電） 美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，現任總統川普成為二戰以來美國第3位競選連任失敗的總統。專家分析，川普未能掌握在位優勢打贏選戰，問題在於他的全國支持率不夠高。

川普加入卡特（Jimmy Carter）和老布希（George H.W. Bush）行列，成為第二次世界大戰以來少數競選連任失敗的美國總統。

喬治華盛頓大學（George Washington University）政治歷史學家達勒克（Matt Dallek）指出，在位總統敗選之所以罕見，原因是執政者通常能利用高位改變輿論風向，讓情勢對自己有利。

川普在競選期間，不僅搭乘空軍一號專機全美走透透造勢，還堅持在提供美國民眾的1億5000萬美元（約新台幣43億元）疫情紓困支票上簽字，更在白宮發表他的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）演說。

川普種種行為，引發外界指控他違反限制總統利用聯邦政府從事政治活動的「海契法」（Hatch Act）。

達勒克表示，美國在位總統「掌握白宮所有工具，包括行政權、橢圓形辦公室、空軍一號。這些都是可供他們運用的權力象徵。」換句話說，白宮提供競選連任的總統「單一現代最強大主場優勢」。

川普是美國史上首位從未擔任過民選職位或軍事領袖的總統，當選前美國民眾較熟悉他的電視名人身分。

川普也是美國首位在蓋洛普（Gallup）民調中支持率從未跨過50%的總統，許多民眾不滿他對新冠肺炎（Covid-19，2019冠狀病毒疾病）疫情處理方式，也不喜歡他粗暴的言論和持續不斷的個人醜聞。

反觀同樣競選連任失敗的老布希，因曾在1991年帶領美國打波斯灣戰爭（Gulf War），使他的支持率一度高達近90%。

達勒克表示，川普與老布希及卡特的差別，在於後兩者未能取得黨內團結。老布希和卡特尋求連任時，都在黨內初選遭遇挑戰，使得他們在全國競選時聲勢受影響。

反之，川普現在幾乎稱霸整個共和黨。達勒克說：「川普的挑戰者真的得到共和黨外才有機會。」

川普落選卻又在共和黨內勢力龐大，因此坊間已開始揣測，他是否會接下更不尋常的挑戰，尋求4年後再度當選總統。

美國歷史上只有一位總統成功辦到，那就是1892年報仇4年前敗選、二度當選的民主黨總統克里夫蘭（Grover Cleveland）。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP