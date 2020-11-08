憂奧地利槍擊掀仇恨情緒 當地穆斯林人人自危

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（法新社維也納8日電） 奧地利首都維也納2日濫殺槍擊案事發當時，23歲青年霍斯納（Osama Abu El Hosna）英雄式冒死救下一名警察，而他自己也處於槍眼下。

儘管霍斯納的英勇獲得讚揚，其他穆斯林卻說害怕走在街上，擔心槍擊事件將導致維也納這個他們稱為家的地方，更強烈抵制穆斯林社區。

2日槍擊案是由伊斯蘭國（IS）支持者費伊祖萊（Kujtim Fejzulai）所犯下，他先前因在敘利亞試圖加入伊斯蘭國而被定罪併入獄服刑。

霍斯納自己的經歷，證明了奧地利社會許多角落浮現的伊斯蘭恐懼。而當地右翼政治人物一直利用這種恐懼情緒，��動社會大眾。

根據薩爾斯堡大學（University of Salzburg）2019年的研究報告，在多數人口為天主教徒的奧地利，有半數民眾認為不該容忍清真寺存在，並對穆斯林存有負面觀感。

穆斯林占奧地利人口8%，是歐洲聯盟國家中比例相對較高的國家之一。

奧地利右翼自由黨（FPOe）公開利用伊斯蘭恐懼症和種族主義者意象，包括在2017年底至2019年5月加入聯合政府執政期間也是如此。

根據非政府組織Dokustelle團體的資料，以穆斯林為目標的事件，從2017年發生的309件，增至2019年的1051件。

這個團體專門記錄針對穆斯林的騷擾和種族歧視事件，他們同時報告，在維也納槍擊案發生後，反穆斯林事件增加，包括建築物遭污損塗上辱罵言語。

Dokustelle創辦人亞當（Elif Adam）表示：「有許多婦女撥打我們的電話求助，說太害怕而不敢外出，因為戴上頭巾就遭到騷擾。」

至於霍斯納，他槍擊事件當天用身上灰色襯衫幫受到槍傷的員警止血，並把員警拖到救護車上，救了員警一命。

他跟槍手說明自己身分，還說現場有其他穆斯林，試圖用阿拉伯語說服槍手停止攻擊。

他的舉動獲得讚揚，但他對歧視並不陌生。他曾因為與已故蓋達領袖賓拉登同名，都叫「歐薩瑪」而被霸凌到辭去水電工的工作。

他與家人存錢在維也納車程1小時外的魏肯多夫（Weikendorf）買房，也被當地市長以「伊斯蘭與西方世界文化不同」而拒絕。打了1年官司最後雖買到手，最終卻因害怕與不接受他們的人住在同一社區，而將房子租出去，一家人繼續在維也納租公寓。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP