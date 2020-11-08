打破最高天花板 賀錦麗成美國首位女性副元首

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓7日電） 賀錦麗今天打破世界最高玻璃天花板，成為美國史上第一位女性副總統，這不僅寫下歷史新頁，並且被視為有助終結現任總統川普治理下美國社會的紛擾。

賀錦麗曾任加州首位非裔檢察長，也是首位獲選進入聯邦參議院殿堂的南亞裔女性參議員，她複製這樣的開拓者模式，成功打進3日的總統大選選戰。

56歲的賀錦麗當選副總統，距離領導美國僅一步之遙，也已準備好踏上取得終極大獎的墊腳石。

由於77歲的拜登預料只會擔任一任總統，因此拜登4年後卸任時，賀錦麗可望獲民主黨提名總統候選人，這將給賀錦麗寫下更多歷史紀錄的機會－－成為美國史上第一位女性總統。

美國新聞媒體今天依據各州選舉結果宣布拜登與賀錦麗當選後，賀錦麗在社群媒體推特（Twitter）寫下：「這場選舉絕不僅是喬．拜登與我個人的事，而是攸關美國精神以及我們捍衛美國精神的意志。前頭還有很多事要做，讓我們開始工作！」

賀錦麗8月被選中成為拜登搭檔後，不僅炮轟川普處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情漫無章法，也為了種族歧視、經濟問題與川普對移民的鎮壓等事抨擊川普。

賀錦麗的父母分別為牙買加與印度移民，他們與賀錦麗自己的人生故事某方面來說體現了美國夢。

賀錦麗擔任檢察長的資歷也有助她與時任德拉瓦州檢察長的拜登已故長子波伊（Beau）交好。波伊2015年因腦癌離世，享年46歲。

賀錦麗首度以競選搭檔身分與拜登連袂亮相時，拜登曾說：「我知道波伊有多麼敬重賀錦麗與她的工作，老實說，在我做決定（副手人選）時，這點對我來說甚為重要。」（譯者：李佩珊/核稿：陳正傑）

© 2020 AFP