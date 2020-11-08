拜登就職百日計畫 擬翻轉川普環保、移民政策

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（法新社華盛頓7日電） 從打擊2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、重新加入巴黎氣候協定到移民政策改革，篤定當選美國總統的拜登（Joe Biden）上台後，將大刀闊斧改革川普總統的多項政策。

對於上任百日目標，拜登選前即表示，「我們有諾大挑戰來修復他（總統川普）造成的傷害」。

以下為法新社整理出的拜登上任百日可能的施政重點：

● 抗疫措施

美國為全球疫情最嚴重國家，確診破980萬例，病故人數超過23萬。拜登表示，他走馬上任後，全國性策略會立即到位，讓國家在控制病毒上取得上風，終結疫情危機。

這意味着全國性「口罩令」、大範圍公費病毒檢測計畫、推升美國醫療設備製造，且疫苗一旦問世「無論有無健保，人人都可免費施打」。

拜登也指控川普扯自己公衛專家的後腿，說他上台後，會讓備受敬重的美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）續留白宮抗疫小組。

拜登還說將讓專家團隊暢所欲言，並取消川普7月啟動的退出世界衛生組織（WHO）程序。

● 振興經濟

有效重啟經濟是另一項拜登表示會馬上處理的施政重點。

民主黨籍的拜登將借重他在遊說兩黨人士的經驗，來要求國會同意一項大規模疫情紓困方案，用以協助入不敷出的家庭和備受衝擊的小型企業。

拜登7月時即提出「重建美好未來」（Build Back Better）策略，這項7000億美元藍圖放眼創造數百萬個工作機會，並透過向美國最富人口和主要企業增稅來取得相關財源。

拜登同時承諾會砸重金投資再生能源。

● 重新加入氣候協定

拜登多年來一直鼓吹採取全面性行動來打擊氣候變遷，尤其是美國近年來颶風、野火肆虐愈加頻繁。

拜登第一次與川普進行總統選舉辯論時表示，上台第一要務是重返川普於2017年退出的巴黎氣候協定。

拜登表示將召集全球污染大國齊開氣候峰會，「說服」他們做出更遠大承諾來減少碳排。

拜登提出的2兆美元（約新台幣57兆元）氣候變遷計畫中，包括「乾淨能源革命」，要在2050年之前達到凈零碳排經濟目標。

他同時承諾會儘速推翻川普鬆綁環保管制規定的作法。

● 司法改革

拜登承諾會儘速指派跨黨派全國委員會，在180天內研究民主黨人口中「失控」的司法體系、提出改革方案。

拜登曾說，他並「不喜歡」把聯邦最高法院席次從目前9席再往上增設的想法。

然而，其他民主黨人清楚表達偏好走這一步，用以抗衡川普於任內指派3位大法官後，讓美國最高法院形成保守派6比3多數優勢。

● 無證移民的公民之路

拜登選前承諾，若當選將大刀闊斧改革移民政策。

他已宣布將立即成立聯邦任務小組，讓川普政府在美墨邊界拆散的500多名兒童得以和父母團聚。

拜登也將取消川普對數個以穆斯林為主國家人民下達的入美禁令。

他較為爭議的一步，會是對美國境內數以百萬計的無證移民採取的行動。

拜登10月22日與川普進行最後一次總統選舉辯論時說：「上任百日之內，我將向美國國會遞交計畫，讓1100萬無證移民走向公民之路。」

他同時承諾，讓隨着父母非法入美的未成年孩童，也就是人數約70萬的「追夢人」續留美國、取得公民身分。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP