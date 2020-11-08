拜登贏得美國大選 體壇明星發聲慶祝

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（法新社洛杉磯7日電） 美國體壇明星今天紛紛發聲慶祝民主黨候選人拜登成為第46位美國總統，表示拜登勝選讓他們在經歷總統川普統治下動蕩的4年後，恢復對民主的信心。

美國媒體密切關注賓州等關鍵搖擺州計票過程，並宣布拜登（Joe Biden）為贏家後，美國職籃NBA球員詹姆斯（LeBron James）、傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、美國女子足球員拉皮諾（Megan Rapinoe）都上社群媒體發表感想。

詹姆斯在自己的推特（Twitter）頁面推文感謝賓州費城，呼籲大家一同慶祝。

過去4年來，川普屢次與美國運動員發生爭執，尤其是詹姆斯。詹姆斯在選前呼籲非裔美國人出面投票。

川普也批評運動員在賽前演奏美國國歌時，跪地抗議種族不公與警察施暴。

費城76人中鋒恩比德（Joel Embiid）用大寫字來表達對美國民主的信心，他在推特寫道：「美國『相信程序』並獲得回報。」

籃球名人堂成員魔術強森是美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇和NBA洛杉磯湖人隊的股東，兩支球隊過去幾周分別拿下世界大賽冠軍和總冠軍。

魔術強森寫道：「今天我完成三連勝：湖人、道奇，以及拜登和（副總統當選人）賀錦麗（Kamala Harris）！過去這30天太棒了！」

美國球星勞瑞（Kyle Lowry）人在加拿大為NBA多倫多暴龍隊效力，他很高興自己的一票能幫助創造改變。勞瑞表示：「你的選票有價值！」

女子世界盃足球賽冠軍球星拉皮諾向來不吝批評川普，她感謝非裔女性幫助拜登進駐白宮。拉皮諾寫道：「黑人女性，謝謝你們。」

© 2020 AFP