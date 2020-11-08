疫情捲土重來霧霾又來亂 新德里遭雙重打擊

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（法新社新德里8日電） 一個個病患今天穿過印度新德里濃濃霧霾，到呼吸更順暢診所（Breathe Better ）接受治療。診所呼吸科醫師康德拉說，最近致命霧霾來襲又加上疫情捲土重來，真是「禍不單行」。

越來越多醫師像康德拉（Davinder Kundra）這樣，擔心新一波疫情已經讓醫療院所不堪負荷，新德里糟糕出了名的空氣又來到污染高峰。

每到冬季污染季，新德里這個全世界人口最多的首都就會出現病床需求飆高的狀況，因為肺部疾病和慢性支氣管炎病例會隨之增多。

現在，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在沈寂一時後又捲土重來，每天新增確診來到創紀錄的7000例，一些官員還預測，很快單日新增確診還可能突破1萬2000例。

印度目前是全球確診數第2高的國家，染疫人數高達850萬，僅次於美國。

在研究強烈顯示空污和新型冠狀病毒死亡案例有關的情況下，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）表示，每年因為農場火勢、汽車和產業製造的霧霾加劇，讓疫情危機更加嚴峻。

康德拉一邊看着肺病患者的X光一邊說，他這個小診所每天都會發現至少一名疑似感染2019冠狀病毒疾病案例，要他們去接受采檢。

「微小的污染物就像病毒的載體，可以更深入肺部。暴露在增多的污染中，更可能受到更嚴重的感染。」

© 2020 AFP