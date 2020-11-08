緬甸國會大選登場 翁山蘇姬政府預料將勝選

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（法新社仰光8日電） 緬甸國會大選今天上午登場，預料實際領導人、國務資政翁山蘇姬的政府可再度執政。儘管洛興雅穆斯林危機重創翁山蘇姬在海外的聲譽，緬甸國內仍視她為英雄。

今天是緬甸2011年脫離近半世紀的軍方統治後，第2次舉行大選。翁山蘇姬的全國民主聯盟（NLD）雖於2015年大選贏得壓倒性勝利，但迫於憲法規定，得與勢力依然強大的軍方達成權力共享協議。

在這次大選中，翁山蘇姬試圖保持在國會的絕對多數優勢。她懇求人民克服對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的恐懼，出門投下選票。

翁山蘇姬5日上傳一段視訊至臉書，告訴全國人民：「每一個選民即將寫下自己、這場大選和我國的歷史。」

今天天還沒亮，各地選民就排起長長的隊伍，等待投票所開門。受到疫情影響，民眾大致保持距離，並強制戴上口罩。

緬甸近幾個月來病例激增，導致全國大片區域進行封鎖，造勢活動多半改在線上進行，網路上充斥敵對陣營之間的仇恨言論。

但親自領導抗疫的翁山蘇姬拒絕延後投票。

27歲民眾Khine Zar Chi來到仰光市區，這是她第一次投票。她說：「我一點都不怕感染2019冠狀病毒疾病。」「如果為了媽媽蘇（指翁山蘇姬）而死，我不在乎。」

當局除允許年長者事先投票，也允許境內移民在臨時選區投票。

但國際危機組織（International Crisis Group）警告，舉辦這次選舉可能衍生出「嚴重的公共衛生後果」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6日呼籲緬甸舉行一場「和平、有序、可信」的選舉，然而選舉可信度早已受人質疑。將近60萬還在緬甸境內的洛興雅穆斯林被剝奪公民身分和投票權等權力，其中近半數都已屆投票年齡。

人權團體「英國緬甸運動」（Burma Campaign UK）就說，「這是一場實行種族隔離的選舉」，「比上次更不自由、更不公平」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP