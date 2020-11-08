華府跌宕起伏數十載 拜登終登上白宮大位

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（法新社華盛頓7日綜合外電報導）77歲的拜登（Joe Biden）擊敗現任總統川普，當選美國總統，即將入主白宮。過去數十年來拜登堅守政治生涯，在華府時起時落，今天終於登上顛峰。

●30歲當選聯邦參議員

年輕時期的拜登，在德拉瓦州（Delaware）耕耘基層政治，1972年選舉，年僅30歲的他讓專家跌破眼鏡，擊敗了共和黨一名大老級參議員，取而代之。

但幾星期之後，拜登的妻女在一場車禍中喪生，他曾經想過辭職來照顧受傷的兩個兒子，但後來他接受勸告留了下來，並在1973年1月5日宣誓就職。此後，拜登連續當選連任聯邦參議員，直到2008年。

●曾因巴士政策遭賀錦麗批評

拜登在70年代曾經反對「巴士政策」（busing），這是推動共同教育的計畫，目的是讓黑人兒童乘坐校車到白人地區的學校上學。

今年民主黨提名總統候選人的初選中，聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）還針對此事攻擊拜登當時的立場；不過，拜登後來還是選擇賀錦麗作他的競選夥伴。

●初次參加總統選舉民主黨內初選挫敗

1987年，拜登首度參加總統選舉民主黨內初選，他以40歲型男形象，在民主黨內許多競爭者中相形突出，成為受歡迎的寵兒。

之後由於拜登對自己過去一連串誇大其詞，加上競選演講稿部分段落涉及剽竊醜聞，因此尷尬地敗陣下來。

●女權與法案

1991年大法官被提名人湯瑪斯（Clarence Thomas）在參議院任命聽證會上，年輕女教授希爾（Anita Hill）出面指控湯瑪斯性騷擾。而聽證會主持大權正是握在司法委員會主席拜登手中。

在電視轉播的聽證會中，希爾面對全數是白人男性的委員會委員，希爾在現場遭到鉅細靡遺的拷問，這景象讓許多人感到震驚。

拜登隨後表示道歉；3年之後，他起草並監督立法，他曾形容「反婦女暴力法」（Violence Against Women Act）是他「最感驕傲的立法成就」。

●美國對伊拉克戰爭

2002年，拜登時任聯邦參議院外交委員會主席，在舉行聽證會之後，他投票支持對伊拉克發動戰爭，當時聽證會中許多證人錯誤暗示海珊（Saddam Hussein）政權持有大規模毀滅性武器。

他曾經再次表示，事後看來，他當時立場是個錯誤。

●歐巴馬的副手

在2008年全球金融危機中，歐巴馬競選總統，選擇拜登作為副總統搭檔。歐巴馬在2009年1月宣誓就任總統，拜登隨他進入白宮。

拜登大可於2016年競選總統，但由於他的長子波伊（Beau）甫罹患腦癌病逝，因此未參選。而他與歐巴馬一直維持着親密盟友關係。

●登上白宮大位

拜登2019年對川普宣戰，最終贏得勝利。

在初期經歷艱困之戰後，拜登獲得非裔美國人的支持而聲勢大起，贏得民主黨提名，成為總統候選人。

接下來與川普對戰，選戰在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間展開，這樣的選戰是前所未見的，而他最終當選了美國總統，川普連任失敗。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP