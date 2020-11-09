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（法新社香港9日電） 美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）上周末贏得總統大選後，消除了市場主要不確定性因素，投資人希望國會議員現在將專註於讓新一輪經濟刺激措施過關，帶動亞洲股市收高。

儘管美國總統川普尚未承認敗選，並在若干州提出法律挑戰，但拜登將成為美國第46位總統的結果獲得廣泛接受，為股票交易員移除今年的一個關鍵障礙。

觀察員表示，現在焦點將放在拜登的經濟和外交政策手段，在性格暴衝的地產大亨川普結束4年執政後，外界樂觀預期未來的領導層較為穩定。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「亞洲認為拜登可能會重新參與國際貿易事務，這對亞洲是利多。」

「亞洲的地緣政治緊張局勢也會稍微降低，但我認為中國和美國產生分歧已經根深蒂固，形成新常態。」

東京股市勁揚2.12%，香港股市上漲1.18%，上海股市上揚1.86%，台北股市揚升1.19%，首爾股市上漲1.27%，雪梨股市上揚1.75%，新加坡股市揚升1.19%，曼谷股市攀漲2.05%，雅加達股市小漲0.38%，威靈頓股市上漲1.83%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

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