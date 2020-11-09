拜登宣布組成疫情顧問小組

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓9日電） 美國總統當選人拜登今天宣布未來新政府2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情顧問小組的領導人名單，有3名科學家入列。他並概述上任後將如何立即優先應對疫情。

拜登（Joe Biden）的過渡政府團隊發布聲明表示，疫情顧問小組將由3人共同擔任主席，分別是流行病學家暨前美國食品暨藥物管理局（FDA）局長凱斯勒（David Kessler）、前美國公共衛生局局長莫西（Vivek Murthy），以及耶魯大學公共衛生學教授努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）。

聲明還說，顧問小組將有10名成員，包含免疫學家、流行病學家、生物防禦專家到高層公共衛生官員。

疫情已在美國奪走23萬7000多條人命，死亡人數居全球之冠。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤的數據，美國已連續7天單日新增確診在10萬例以上，顯示疫情無緩和跡象，累計確診朝1000萬例逼近。

拜登在聲明中表示，Covid-19疫情依舊是「我們的執政團隊將面臨的最重要戰役之一」，而他將向科學家和專家請益。

拜登的疫情顧問小組將協助他規畫應對全美疫情再度升溫的方法，並確保若出現一支安全的疫苗將有效率發放，同時保護染疫高危險族群。

拜登曾承諾，他的團隊將規畫一份抗疫藍圖，並在他上任第一天就開始實施。

拜登和副手賀錦麗（Kamala Harris）已預告，他們今天將一同在德拉瓦州的威明頓（Wilmington）聽取顧問小組發表疫情簡報，隨後拜登將就疫情和經濟復蘇發表談話。

© 2020 AFP