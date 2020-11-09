新冠肺炎全球逾5037萬確診 至少125.5萬人病故

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（法新社巴黎9日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日11時（台灣9日晚間7時），全球至少125萬5803人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少5037萬6020例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3271萬8100人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球8日通報新增5620人病歿、48萬4920起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（548死）、印度（490死）與伊朗（459死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計23萬7584人病故、997萬2333例確診，至少385萬1465人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬2397人喪生、566萬4115例確診）、印度（12萬6611人喪生、855萬3657例確診）、墨西哥（9萬5027人喪生、96萬7825例確診）及英國（4萬9044人喪生、119萬2013例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有113人染疫喪命；其次依序為秘魯（106人）、西班牙（83人）、巴西（76人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計41萬2633死、1163萬6975例確診；歐洲累計30萬7224死、1277萬3490例確診；美國和加拿大共計24萬8090死、1023萬3629例確診。

亞洲共計17萬7323死、1107萬6047例確診；中東地區共計6萬4581死、274萬2914例確診；非洲共計4萬5011死、188萬3036例確診；大洋洲共計941死、2萬9933例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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