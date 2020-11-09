曾搶先賀川普連任 斯洛維尼亞總理仍未恭喜拜登

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（法新社斯洛維尼亞盧比亞納8日電） 4天前曾在局勢尚未明朗的情況下就貿然恭喜美國總統川普連任成功的斯洛維尼亞總理詹沙，今天仍不願向當選總統的拜登道賀，僅表示他希望和美國保持「友好關係」。

詹沙（Janez Jansa）在推特上寫說：「美國是我們的戰略夥伴。」

「我所領導的整個斯洛維尼亞政府已與美國建立起密切、友善的關係，不論美國總統來自哪一個政黨，未來都不會有任何改變。」

川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）來自斯洛維尼亞，本周稍早，當這次美國總統大選的計票才剛開始之際，詹沙就推文向美國共和黨道賀，表示「很明顯的，美國民眾選擇了川普。」

在他今天的推文中，詹沙仍未向拜登（Joe Biden）道賀。在這次美國大選選前，詹沙曾稱拜登會是「美國史上最弱的總統之一」。

美國新聞媒體7日預測拜登勝選、祝賀從全球各地湧入之際，詹沙卻對這個結果表示懷疑，稱川普的團隊在一些州提起訴訟後，法院將會做出最後的裁決。

詹沙是反移民的斯洛維尼亞民主黨（Slovenian Democratic Party）的領導人，在3月2019冠狀病毒疾病（COVID-19）期間組成聯合政府。詹沙是匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的親密盟友，奧班同樣也是持力挺川普的立場。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP