親德黑蘭派系樂見拜登當選 伊拉克憂強硬派坐大

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（法新社巴格達8日電） 伊拉克的親德黑蘭派系今天歡迎拜登（Joe Biden）當選美國總統，這讓巴格達官員和活躍人士提高警覺，擔心美國和伊朗關係趨緩，恐讓伊拉克強硬派坐大。

巴格達常夾在兩大盟友華盛頓與德黑蘭競逐影響力的拉鋸戰之中，2018年以來，美國總統川普對伊朗施加「最大壓力」，讓拉鋸戰更形激烈。

德黑蘭支持的伊拉克派系希望拜登翻轉川普政策，諸如轟炸強硬派組織、對親伊朗人士施加制裁等等。

伊拉克親伊朗派系、強硬派「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）的發言人末依（Mohammad Mohyi）表示：「川普的時代非常負面，是個破壞的時代。」

他告訴法新社：「我們希望新政府可藉由結束危機、撤出軍隊，解決這種情況。」

末依抨擊川普1月間犯下的「最大罪」，就是在巴格達發動無人機攻擊，擊斃伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）以及對創建「真主黨旅」扮演關鍵角色的伊拉克最高指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

那場針對性的攻擊讓伊拉克怒不可遏，國會投票通過要把所有外國軍隊逐出國外，但川普也不甘示弱，揚言對伊拉克施加癱瘓性制裁作為回擊。

許多人希望那種局面能有改變。

和伊朗結盟的「真主黨高貴者運動」（Harakat Hezbollah al-Nujaba）發言人沙姆馬里（Nasr al-Shammary）表示：「或許選個仰賴整合政策的人，可為國家間的合作鋪路。」

深具影響力的遜尼派領袖坎亞爾（Khamees al-Khanjar）同意這種說法。

他說：「拜登勝選是世界翻轉新頁、朝向穩定和對話的新機會。」

上述反應讓伊拉克部落客尤賽夫（Youssif）有點擔心，「那些昔日說美國『邪惡』、提出『美國去死』這種詞的政治人物，如今向拜登贏得總統大選道賀，就像一位老朋友贏了」。

由於鎖定美國大使館的火箭攻擊加劇，美國和伊拉克的關係今年稍早趨於緊張，5月間接任伊拉克總理的哈德米（Mustafa al-Kadhemi）試圖修補關係，8月在華府會見川普和政府高層。

哈德米當時也會見了民主黨籍的聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），他的幕僚告訴法新社，為了因應一旦拜登勝選，這是「開啟大門」的方法。

拜登打算採取什麼樣的外交政策目前幾乎不明朗，但他2003年曾投票贊成進軍伊拉克推翻海珊（Saddam Hussein），2006年還曾共同執筆一篇爭議性的投書，呼籲伊拉克什葉派、遜尼派和庫德族「3個區域大致自治」。

哈德米也道賀拜登當選，但伊拉克部分官員告訴法新社，有人擔心親伊朗派系或因「拜登當總統而壯大」，破壞哈德米收編派系的計畫。

還有人擔心拜登會對伊朗遞出橄欖枝，重啟前總統歐巴馬時代的核子協議。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP