史恩康納萊演龐德首支道具槍 下月洛城拍賣

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯9日電） 已故好萊塢男星史恩康納萊首度主演的龐德系列電影，當中使用的華瑟PP手槍，即將於下個月初在洛杉磯拍賣，預估成交價落在15萬至20萬美元（約新台幣420萬至570萬元）。

這位來自蘇格蘭的男星1962年主演「第七號情報員」（Dr. No），片中他手裡握着就是這把華瑟PP（Walther PP）手槍。史恩康納萊（Sean Connery）上個月在位於巴哈馬（Bahamas）的家中過世，享耆壽90歲。

朱力安拍賣公司（Julien's Auctions）執行董事諾蘭（Martin Nolan）表示：「007拿着這把槍的輪廓將成為詹姆士龐德（James Bond）系列電影最獨特的剪影，並且是史上最具辨識度的流行文化指標之一。」

在第七號情報員片中，龐德的老闆也就是英國秘密情報局的上司下令，他才心不甘情不願把老舊、卡彈的貝瑞塔（Beretta）手槍，換成獲得「美國中央情報局（CIA）背書」的華瑟手槍。

之後約25部龐德系列電影，華瑟多款型號仍是007情報員的專用手槍。

這把淡出螢幕的手槍，也就是史恩康納萊主演首部龐德系列電影里使用的兩把道具之一，直到在2006年的拍賣會成交前，由原第七號情報員劇組的槍械師珍藏。

預計在12月3日於比佛利山莊（Beverly Hills）線上舉行的「昨日傳奇與今日巨星三部曲：好萊塢」（Icons & Idols TRILOGY: Hollywood）拍賣會，將拍賣超過500件收藏品，這把華瑟PP手槍就是其中之一。

其他備受矚目的收藏品包括由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演「捍衛戰士」（Top Gun）戴的飛行員頭盔，以及阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演「魔鬼終結者2」（Terminator 2: Judgment Day）穿着的摩托車皮夾克等。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP