拜登勝選 預告美國將對中國採取更尖銳策略

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（法新社北京10日電） 美國民主黨候選人拜登贏得總統大選，他的行事風格或許不如現任總統川普好鬥；但專家認為，在拜登主政後，強權對手大國中國在貿易、人權和安全等事務上，將面臨美國更大壓力。

川普4年總統任內，美中關係充滿怨懟和互控；川普不僅對中國祭出關稅懲罰，還將Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情歸咎於北京。

拜登（Joe Biden）承諾會對中國採取更審慎態度，同時在國際舞台上修補殘破的聯盟關係。這麼做可能會對北京帶來更尖銳的地緣政治威脅。

澳洲獨立智庫「中國政策中心」（China Policy Centre）主任倪凌超分析：「川普對中國採取非常具攻擊性的政策，…基本上試圖在所有戰線施壓中國。」

「拜登執政下，我想我們將見到更深思熟慮的（對待中國）方法，更聰明也更鎖定目標，…不會只把焦點放在攻擊，而是考慮長期競爭。」

分析家也說，華府和北京關係的發展方向已不會改變，美國不分黨派的政治人物已決心要確保美國在經濟和軍事上的霸位，並削弱中國的崛起勢力。

拜登自從勝選後，便一再強調要和解及結盟。他上任後很可能將改善從歐洲到亞太地區的美國聯盟關係，並建構一道團結陣線，以對抗中國在台灣到華為等一系列議題所展現的科技、貿易和安全野心。

拜登長期幕僚布林肯（Anthony Blinken）在選戰期間曾表示，拜登上台後將準備嚇阻中國的侵略行動。

相較於川普對中國態度反覆無常，一會對中國貨品施加關稅，一會又稱中國國家主席習近平是他的「朋友」，專家預料，拜登政府將對北京構成更廣泛的挑戰。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）學者芮斯尼克（Evan Resnick）表示：「在地緣政治議題上，我們很可能將見到（美國採取）更有連貫性且更具對抗性的政策。這恐怕會令中國相當緊張。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP