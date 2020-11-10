捷克情報單位公布報告 批判中俄間諜滲透行動

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（法新社布拉格10日電） 歐洲聯盟（EU）成員國捷克的情治單位今天公布報告披露，俄羅斯和中國在捷克的情報工作，去年對捷克國家安全和其他重要利益構成迫切威脅。

捷克情治機關「安全情報服務」（Security Information Service，BIS）在年度報告中指出，俄羅斯和中國的情報服務在促進兩國海外利益時，皆扮演重要角色。

安全情報服務表示：「兩者主要差別在於，俄羅斯會想辦法破壞對手穩定和分化對方勢力，中國則試圖在全球建立一個以中國為中心的群體，當中所有國家都承認中國利益的合法性。」

俄羅斯所有情治機關去年都在捷克境內活動。這些以外交為掩護的情報活動，除了大力促進俄羅斯利益和宣揚克里姆林宮的觀點，還大大提升俄國在捷克的名聲。

安全情報服務另指出，中國間諜以外交官、記者和科學家等身分掩護，並「利用捷克對中國投資的開放環境」達成目的。他們鎖定科技業、軍事、安全、基礎建設、醫療衛生、經濟和環保等領域，想辦法塑造對中國的好感。

安全情報服務還說，外國間諜攻擊捷克的網路，鎖定對象包括捷克外交部、海外使館和捷克防毒軟體公司Avast的設施，這些行動背後主謀是中俄兩國的情報單位。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）

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