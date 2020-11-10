熱帶風暴伊塔橫掃中美洲 宏都拉斯增至57死

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（法新社宏都拉斯德古西加巴9日電） 颶風伊塔（Eta）上周登陸中美洲後減弱為熱帶風暴，重創宏都拉斯和瓜地馬拉等國家。宏國當局今天表示，境內死亡人數倍增至57人，8人下落不明。

宏都拉斯是災情最慘重的國家之一，全國大範圍地區淹水，當局昨天通報有23人喪命。

宏國重要經濟地帶蘇拉谷（Sula Valley）兩條主要河流泛濫成災，數以萬計民眾受困。

宏國緊急應變委員會（COPECO）說，有8人依舊下落不明。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）感謝駐紮在宏國中部巴麥洛拉（Palmerola）的聯合特遣部隊美軍和鄰國薩爾瓦多，協助搜尋受害者。

薩爾瓦多的21人救難團隊7日抵達宏都拉斯，參與搜救作業。

約60輛車組成的車隊今天載着食物和其他物資從薩爾瓦多抵達宏都拉斯，以幫助受害者和救難及醫療團隊。

伊塔上周以4級颶風威力席捲中美洲，釀成200多人死亡或失蹤，3日登陸尼加拉瓜後，減弱成熱帶風暴。薩爾瓦多、哥斯大黎加、巴拿馬、古巴和墨西哥分別受到不同程度的影響。伊塔今天挾帶強風和豪雨，橫掃美國佛羅里達州。

截至目前，通報最多死亡人數的是國家是瓜地馬拉，約150人喪命或失蹤；與伊塔有關的豪雨和冷鋒也在墨西哥南部奇亞帕斯州（Chiapas）奪走至少20條人命。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP