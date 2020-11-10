疫苗研發利多 亞股漲多跌少

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（法新社香港10日電） 亞洲股市今天漲多跌少，主因報導指出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）候選疫苗預防效果達90%，激勵市場對疫苗可能於今年推出，讓重創全球經濟的疫情畫下句點的期待。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech昨天宣布聯手研發的疫苗第3階段臨床試驗初步結果後，美股和歐股伴隨油價飆漲，避險資產價格則大跌。

拜登（Joe Biden）上周末贏得美國總統大選，為股票交易大廳��除大量不確定性後，市場就已經瀰漫濃厚買進氣氛，疫苗相關新聞再大舉提振市場信心。

信安環球投資公司（Principal Global Investors）首席策略師夏哈（Seema Shah）說：「選舉迷霧消除後，允許市場基本面再度獲得關注，最近的疫苗相關新聞意味『恢復正常』應該會更快而非更遲到來。」

東京股市小漲0.26%，香港股市上漲1.10%，首爾股市小漲0.23%，雪梨股市上揚0.66%，新加坡股市勁揚3.67%，曼谷股市攀漲4.31%，雅加達股市上揚1.99%，威靈頓股市揚升0.40%。

馬尼拉股市大漲5.23%，也由於盡管菲律賓經濟連3季萎縮，但有跡象顯示經濟正在改善。

上海股市下跌0.40%，台北股市下挫0.35%。

© 2020 AFP