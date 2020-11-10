白宮再傳2官員染疫 川普法律戰操盤手也確診

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓9日電） 媒體今天報導，又有兩名與美國總統川普親近的人士染疫，確診的除了住房部長卡森，還有選後將為川普操盤法律戰的資深顧問博西。

住房與城市發展部副幕僚長貝克（Coalter Baker）告訴全國公共電台（NPR），該部69歲的部長卡森（Ben Carson）感染了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

貝克在聲明中說：「他精神很好，也覺得自己很幸運能獲得有效的療法。這些治療十分有效，且可加速他的復原。」

根據美國廣播公司（ABC）電視網的報導，卡森曾短暫在華府外的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療，曾經染疫的川普也是在那裡接受治療。

卡森3日曾待在白宮，關注總統大選結果。

美國國家廣播公司（NBC）新聞表示，另一名總統身邊的高階幕僚，資深顧問博西（David Bossie）也在白宮的活動里，他昨天的病毒檢測也呈陽性反應，並已在家自行隔離。

55歲的博西，幾天前已經被欽點，要領導總統針對大選結果進行法律挑戰的團隊。

媒體6日報導，指白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在大選後，被檢驗出對病毒呈陽性反應。目前無法確定梅多斯是在何時染疫。

華盛頓郵報（ Washington Post）表示，川普4日向白宮內部約150名他的工作人員和支持者發表談話時，梅多斯就在其中。

川普政府的主要成員，最近幾周陸續傳出確診消息，其中包括川普本人，和他的太太，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。

截至今天晚上，美國有超過1000萬人染疫，有23萬8000人因此喪命。

在川普和媒體預測已經勝選的前副總統拜登（Joe Biden）在競選入主白宮期間，疫情一直是一個關鍵的議題。

© 2020 AFP