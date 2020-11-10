秘魯總統涉貪 國會壓倒性票數通過彈劾

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（法新社利馬9日電） 秘魯國會今天表決通過彈劾總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra），他被控於2014年擔任地方首長時收受企業賄款。

秘魯國會在總數130席中，以105票通過彈劾，遠遠超過通過表決所需的87票，僅有19票反對、4票棄權。

依據憲法，國會議長梅禮諾（Manuel Merino）將代理總統職務，直到明年7月底。

畢斯卡拉的前任、即前總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）也是因被控貪腐快要被彈劾，於2018年被迫辭職。

秘魯將於明年4月11日舉行總統大選。政治分析師阿爾瓦雷茲（Augusto Alvarez）說，秘魯在制度上更疲弱了，梅禮諾也會是一名疲弱的總統，這就是在新型冠狀病毒疫情背景下籌備明年大選的可能狀況。

畢斯卡拉被控於2014年在秘魯南部莫克瓜（Moquegua）地區任首長時收受約62萬美元賄款。數名商界人士聲稱，他們曾支付賄款給畢斯卡拉，以謀得莫克瓜的公共工程合約。

但57歲的畢斯卡拉否認這些指控，他今天向國會議員表示，指控中提到的合約是聯合國機構指派的，不是他當時在莫克瓜的地方政府指派的。

© 2020 AFP