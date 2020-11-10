緬甸睽違5年首見穆斯林議員

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社仰光10日電） 西圖貌（Sithu Maung, 譯音）今天慶祝選上國會議員時表示，國會長達5年沒有穆斯林議員，現在需要一個人來捍衛少數族裔權益。

翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy, NLD）此次推出1100多位候選人，其中僅2名穆斯林，33歲的西圖貌是其中之一。2015年上次大選時，全國民主聯盟穆斯林候選人掛零。

穆斯林佔全國人口約4%，且極度遭受歧視。

西圖貌在投票所親眼看到選民對他的反應，就知道勝利在望，但最後得以在仰光市中心選區拿下高達8成票數，還是讓他十分激動。

西圖貌簡樸的辦公室，設在一座搖搖欲墜的建築物內，他在裡面受訪時告訴法新社：「大家在我經過他們的房子時鼓掌喝采，還喊我的名字。」

完整的官方計票結果預料本周稍晚才會出爐，但全國民主聯盟有信心大獲全勝，因此數以千計支持者等不及結果出爐，不畏疫情，紛紛上街慶祝。

西圖貌的選區是緬甸族裔最多元的選區之一，約3萬名居民中，佛教徒、穆斯林人數不相上下，其他還有若開人（Rakhine）、華裔以及印度裔。

西圖貌承諾說：「我會為各種宗教的人做事，特別是遭到歧視、受到壓迫，或被剝奪人權的人。」

但西圖貌不願公開評論洛興雅難民問題。洛興雅人在緬甸遭受迫害，重創了翁山蘇姬在國際社會眼中的形象。

© 2020 AFP