美參院領袖麥康奈：川普有權挑戰選舉結果

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓9日電） 美國國會共和黨大老麥康奈（Mitch McConnell）今天說，總統川普完全有權在多州挑戰選舉結果，堅稱檢視選舉結果不會損害民主。

川普至今仍拒絕承認在大選中敗給民主黨籍對手拜登（Joe Biden），聯邦參議院多數黨領袖麥康奈在川普變成跛鴨（lame duck）總統的國會開議首日上說：「總統川普100%有權調查選舉舞弊指控，並權衡他的法律選項。」

數家美國新聞網7日預測，拜登累計的選舉人票至少達279張，超過入主白宮所需的270張門檻；儘管如此，川普與他的團隊堅稱總統大選尚未結束，多名共和黨籍國會議員也敦促川普不要承認敗選。

白宮已在票數接近的幾個州提出法律挑戰，尤其是在關鍵的賓夕法尼亞州。根據美國各大電視新聞網數據，拜登以4萬5000多張票或約0.67%幅度領先川普。

麥康奈表示，如果出現了影響結果的大規模舞弊情況，「每一個美國人都希望查明清楚」，如果民主黨人有信心選舉是公平的，「他們應該沒有理由擔憂被放大鏡檢視」。

他又說：「不用多說，總統提出一些法律調查，並不代表我們的共和國就此結束。我們尊重法治，我們相信我們的制度。」

根據數州與民主、共和兩黨的選務官員，目前沒有可信證據顯示選舉出現普遍詐騙或選民舞弊情況。

然而，川普一再聲稱出現大規模舞弊，7日在推特宣稱：「我贏得這場選舉，大勝！」

2020年大選結果取決於幾個搖擺州，像是賓州、密西根州、威斯康辛州、亞利桑那州、內華達州、喬治亞州和北卡羅來納州。

川普與他的盟友宣稱，有數以千計的「不合法」選票改變了這些選戰的結果，以試圖讓美國媒體宣布拜登贏得選戰無效。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP