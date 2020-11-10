號召暴力對待民主黨人 阿肯色州小城警長辭職

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（法新社洛杉磯9日電） 美國南部阿肯色州小城馬紹爾的警長霍蘭德因不滿美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選，於是在社群媒體號召暴力對待民主黨人，引起各界撻伐。他已引咎辭職。

馬紹爾（Marshall）位在阿肯色州（Arkansas）首府小岩城（Little Rock）以北180公里處。拜登勝選後，霍蘭德（Lang Holland）在右派社群媒體Parler宣洩他的不滿。

根據截圖，霍蘭德在一則現已刪除的貼文寫道：「在他們所作所為之後，永遠不要讓他們忘記自己是叛徒，也無權在這個共和國生活。」

霍蘭德在另一則貼文寫道：「所有馬克思主義民主黨人去死。毫不留情，不留活口！！」

霍蘭德另在一則貼文附上希拉蕊（Hillary Clinton）與前總統歐巴馬（Barack Obama）等民主黨人穿囚服的照片，並寫道：「我祈禱照片里的所有人在絞刑台被弔死，被五馬分屍！！！不準比這些輕。」

霍蘭德的貼文引發當地和其他地方居民憤怒後，他已在上周末辭職。

馬紹爾市長艾略特（Kevin Elliot）發布聲明表示：「馬紹爾居民絕不支持或容忍對任何人霸凌或暴力威脅，無論對方的政治傾向為何。」（實習編譯：李凱欣/核稿：張正芊）

© 2020 AFP