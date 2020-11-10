COVID-19全球逾5090萬確診 至少126萬人病逝

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（法新社巴黎10日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間10日11時，全球至少126萬3890人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少5090萬7770例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3312萬1400人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球9日通報新增6867人病歿、46萬5514起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為法國（548死）、西班牙（512死，自先前於6日通報的死亡人數至今）與美國（489死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計23萬8251人病故、1011萬552例確診，至少392萬8845人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬2628人喪生、567萬5032例確診）、印度（12萬7059人喪生、859萬1730例確診）、墨西哥（9萬5255人喪生、97萬2785例確診）及英國（4萬9063人喪生、121萬3363例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有114人染疫喪命；接下來依序為秘魯（106人）、西班牙（84人）、巴西（77人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計41萬3838死、1167萬3023例確診；歐洲累計31萬1035死、1303萬1112例確診；美國和加拿大共計24萬8791死、1037萬5229例確診。

亞洲共計17萬8001死、1112萬6994例確診；中東地區共計6萬5666死、277萬7847例確診；非洲共計4萬5618死、189萬3627例確診；大洋洲共計941死、2萬9947例確診。

© 2020 AFP