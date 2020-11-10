Xbox Series X全球上市 與PlayStation 5正面交鋒

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社東京10日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情創造空前的全球遊戲需求，微軟（Microsoft）新一代Xbox主機今天在全球發售，展開與索尼最新一代PlayStation主機的年末購物季銷售大戰。

Xbox Series X搶在索尼（Sony）下一代PlayStation 5發行前2天開賣，雙方正面交鋒有可能主導本購物季的遊戲產業。

自去年12月底疫情擴散以來，全球已有125萬人死亡，逾30億人處於某種形式的封鎖狀態，世界各地愈來愈多人尋求消遣活動，造就遊戲市場的需求大幅飆升，這些新遊戲也乘勢推出。

雖然封城與防疫限制措施可能會刺激銷量，但這也導致許多公司必需要以線上方式舉行發表會。

以最後一戰（Halo）、戰爭機器（Gears of War）、極限競速地平線（Forza Horizon）等遊戲聞名的Xbox，為澳洲與紐西蘭舉行線上倒數活動。

疫情肆虐全球也意味着再不會有顧客在商店外紮營排隊，反而更有可能透過線上搶購併配送到玩家的家中。

但專業金融諮詢公司孚馳索思（FutureSource）分析師加拉德（Morris Garrard）在Xbox主機發售前告訴法新社，遊戲市場需求一直很旺盛，且預計會保持這個趨勢。

加拉德表示：「只要有存貨，就會被買光，甚至幾分鐘內完售。」（實習編譯：李凱欣/核稿：劉學源）

© 2020 AFP