光芒翻身打進世界大賽 凱許獲美聯年度最佳總教練

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（法新社佛州聖彼得堡10日電） 5年不知季後賽滋味的光芒去年重回季後賽，今年更一舉打進世界大賽，調兵遣將靈活的凱許因此獲選美聯年度最佳總教練。

美國職棒大聯盟MLB今天公布年度最佳總教練獎得主，坦帕灣光芒的凱許（Kevin Cash）擊敗芝加哥白襪的倫特利亞（Rick Renteria）、多倫多藍鳥的蒙托亞（Charlie Montoyo）等人，獲選美國聯盟年度最佳總教練。

將滿43歲的凱許，是光芒拿下年度最佳教練獎的隊史第2人，過去麥登（Joe Maddon）曾在2008年、2011年兩度獲此殊榮。

光芒2014年無緣季後賽，凱許2015年接任總教練後，球隊也連4年未能打進季後賽，但2018年首度在他執教下取得過半勝率，2019年拿下96勝66敗在美聯東區第2，終於得以持外卡進軍季後賽。

MLB今年賽季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，讓賽程縮減為每隊僅打60場，約一般賽季1/3的規模，且在9月1日例行賽接近尾聲，爭奪季後賽門票進入白熱化的階段，光芒陣中竟有13人被放在傷兵名單中。

而在光芒因為傷病等問題，使投手調度捉襟見肘之際，凱許靠着靈活的調度，最終讓隊上12名球員有救援成功，追平大聯盟紀錄，3.56的團隊防禦率更是全大聯盟第3佳的表現，光芒因此拿下40勝20敗，創下6成67的隊史最佳勝率紀錄，除在美聯東區封王，並成為季後賽美聯頭號種子。

光芒在凱許帶領下，在季後賽接連擊敗藍鳥、紐約洋基、休士頓太空人，在世界大賽和洛杉磯道奇激戰6場後，才以2比4敗下陣來，與世界大賽冠軍擦身而過。

凱許球員時期曾是波士頓紅襪蝴蝶球大師威克菲德（Tim Wakefield）的禦用捕手，是紅襪2007年奪得世界大賽冠軍的成員之一。2010年於球季結束後卸下球員身分，2013年起正式加入克里夫蘭印地安人教練團，擔任牛棚教練，2015年起正式接掌光芒兵符，擔任總教練至今。

© 2020 AFP