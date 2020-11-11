漲勢動能未能維持 亞股漲跌互見

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（法新社香港11日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗試驗成功，加上美國總統大選民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝選等消息，都沒能繼續維持亞洲股市漲勢動能，使亞股今天收盤走勢出現分歧。

上周美國大選，前副總統拜登勝選，將從現任總統川普（Donald Trump）手中取得白宮控制權，對全球事務帶來更多的確定性之際，股市已呈現上揚走勢。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech宣布雙方合作的2019冠狀病毒疾病疫苗試驗，顯示保護效力達90%的消息，升高外界預期民眾可以重返正常生活的希望，也為股市漲勢增添柴火。

在防疫封鎖期間重挫的類股紛紛大漲、揚眉吐氣，在同一期間大漲的科技和醫療設備股則是重挫。

儘管前一天的美國股市漲跌互見，今天的亞股再度開高，不過，部分市場在獲利賣壓拖累下，盤中漲勢不見，終場收低。

日本日經指數收盤漲1.78%；韓國首爾股市收高1.35%；新加坡股市收漲0.22%；台北股市上漲1.38%；澳洲雪梨股市漲1.72%；紐西蘭股市漲升0.42%。

不過，港股恆生指數收跌0.28%，上海綜合股價指數挫0.53%，深圳綜合指數跌1.94%。市場投資人密切關注中國雙11購物節，雙11購物節被視為中國消費者是否擺脫疫情的指標。

© 2020 AFP