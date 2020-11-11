球員教練生涯都進名人堂 塞爾蒂克傳奇漢索恩辭世

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（法新社紐約10日電） 球員時期8次戴上總冠軍戒指，擔任總教練時2度率隊奪冠，以球員、總教練兩種身分都進入籃球名人堂的NBA波士頓塞爾蒂克傳奇漢索恩過世，享壽86歲。

漢索恩（Tom Heinsohn）曾是球員、總教練、評論員，與美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克的淵源長達60年之久。

球員時期曾是塞爾蒂克王朝的一員，1956-57球季進到NBA，是當年的新人王，9年球員生涯都在波士頓度過，幫綠衫軍奪下8座總冠軍，包括1959至1965年的7連霸及1957年，他自己也曾6次入選明星賽。

卸下球員身分後，1969-70球季起擔任塞爾蒂克總教練，1973-74球季、1975-76球季兩度率隊奪得總冠軍，自己也在1972-73球季獲選為年度最佳總教練。

漢索恩是史上以球員、教練身分都入選名人堂的4人之一，其他3人分別是他塞爾蒂克的隊友薛曼（Bill Sherman），及威肯斯（Lenny Wilkens）、伍登（John Wooden）。

球員時期與羅素（Bill Russell）、庫西（Bob Cousy）等名將並肩作戰，漢索恩生涯有平均18.6分的成績。

塞爾蒂克1965年將漢索恩的球衣退休，他15號的球衣自此高掛在綠衫軍主場。

漢索恩掌塞爾蒂克兵符期間，戰績427勝263敗，率隊獲勝的場數在隊史的排名中，僅次「紅頭」奧拜赫（Red Auerbach）的795勝。漢索恩6次帶領塞爾蒂克打進季後賽、2次拿下總冠軍，季後賽的戰績為47勝33負。

1977-78球季，塞爾蒂克開季戰績僅11勝23敗，漢索恩因此遭到開除，3個球季後，他開始球評生涯。

© 2020 AFP