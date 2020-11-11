縮水球季12月開打 NBA頂級球星打奧運有望

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（法新社紐約10日電） NBA有關新球季的協議今天正式獲董事會批准，而由於球季12月22日開打、每隊只打72場例行賽，讓頂級球星有機會參加東京奧運。

NBA聲明指出，針對目前集體談判協議中所做的調整，聯盟董事會一致通過。這次NBA勞資雙方的談判，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的影響。

聲明表示，聯盟將繼續針對新球季其他方面，與球員工會協商。

在9日達成的協議中，NBA勞資雙方同意，新球季各隊將打72場例行賽。一般來說，NBA球季各隊都是打82場例行賽。

新球季12月22日開打，意味着NBA保住了商機無限的「耶誕大戰」。

原訂今年舉辦的東京奧運，因疫情延到明年進行，NBA新球季訂在12月開打，讓季後賽因此可在7月中打完，時間點是在奧運開打之前，這意味着聯盟的頂級球星能夠接受徵召，前往東京參加奧運。

協議中也提及，球員因為疫情可能面對減薪，幅度不能超過20%，這樣的水準最多可延用3個球季。

在2020-21球季，薪資上限為1.09億美元（約新台幣31億元），奢侈稅的門檻則是1.32億美元（約新台幣38億元），兩項數字都與上季相同。

另外，自由球員11月20日起可以開始與球隊協商，11月22日起可以簽約。

© 2020 AFP