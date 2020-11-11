英德等國賀拜登當選總統 蓬佩奧稱川普持續執政

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（法新社華盛頓10日電） 美國親密盟國的領袖今天紛紛致電總統當選人拜登，承諾將與新政府攜手合作；但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卻與大家不同調，堅稱川普將持續掌權。

民主黨籍的拜登在本月3日的總統大選中對決現任總統川普，7日媒體預測拜登在多個關鍵州告捷，累計選舉人票超越當選所需的270張，篤定入主白宮。之後，英國首相強生（Boris Johnson）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅克爾（Angela Merkel）都陸續致電恭賀拜登勝選。

拜登在老家德拉瓦州告訴記者：「我要讓他們知道，美國回來了。我們將回到戰局，不是只有美國單打獨鬥。」

交接團隊說，拜登計畫與歐洲合力對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情與氣候變遷，後者是川普與盟國存有劇烈分歧的眾多議題之一。

與梅克爾通話時，拜登大讚對方的領導力，並呼籲重振美、德兩國的跨大西洋雙邊關係，「包括透過北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟」。拜登態度，迥異於川普重炮批評梅克爾的親移民政策與適度國防支出立場。

而英相強生雖與川普關係密切，但與拜登通了20分鐘的電話後，在社群網站推特（Twitter）提到期盼與拜登合作因應氣候變遷，「推廣民主，並擺脫疫情、重建美好未來」。其中，「重建美好未來」正是拜登的競選口號。

七大工業國集團（G7）領袖全都已恭賀拜登當選總統，就連川普部分親密盟友也跟進，包括以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與沙烏地阿拉伯實質統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天成了最新一位恭賀拜登當選的領袖。

俄羅斯、中國、墨西哥與巴西等國，是目前尚未恭賀拜登當選的國家。

美國媒體雖稱川普已無機會翻盤，但川普拒絕承認敗選，矢言提出法律挑戰，並在沒有證據的情況下，聲稱選舉出現大規模舞弊。

國務卿蓬佩奧也與老闆川普站在同一陣線，當記者詢問是否配合拜登團隊進行交接，他清楚表明川普的立場才是官方政府政策。

蓬佩奧在這場時而冒出火藥味的記者會上說：「我們將平順轉移到第2任川普政府。」他說，全球應該對美國政府在過渡期與1月20日就職典禮後的運作充滿信心。

川普不願承認敗選，本身並不具法律效力；但過去一向低調的總務署（General Services Administration）至今未簽署相關文件，無法啟動交接程序，扣住讓拜登籌組下任政府的資金與安全簡報。

911調查委員會（9/11 Commission）曾警告，總統交接期延宕威脅美國國安。委員會說，美國未能避免911恐攻，與2000年爭議性大選後，小布希（George W. Bush）準備期受到壓縮有關。

© 2020 AFP