輝瑞COVID-19疫苗物流面臨3大挑戰

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（法新社華盛頓10日電） 美國即將率先展開史上數一數二雄心勃勃的疫苗接種行動，目標在短短數個月內，分發並施打6億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

儘管大型疫苗行動並非新鮮事，數十年來，我們不乏對抗麻疹和流感經驗，但根除冠狀病毒卻是全新挑戰，因為第1，得在短時間內替大批人接種，第2，多數疫苗需要打兩劑，第3，疫苗須存放極低溫之處。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech合作疫苗將成為美國第一款獲授權使用的2019冠狀病毒疾病疫苗，但相較於流感疫苗只須存放在平常冰箱，輝瑞疫苗得儲存在攝氏零下70度。

輝瑞將從位於密西根州卡拉馬朱（Kalamazoo）的該公司最大制藥廠出貨，透過貨櫃、卡車和飛機等方式分發疫苗。屆時貨櫃內會放置乾冰，每個貨櫃運送975瓶疫苗，每瓶5劑量，也就是每個貨櫃運送4875劑量。

輝瑞告訴法新社，每天會有6輛卡車運送疫苗給聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）、DHL等空運業者，讓它們在1至2天內把疫苗送至全國各地，全球目的地則在3天內送達。

輝瑞預期，要運送這些疫苗，每天平均得在全球飛20趟貨機。

由於乾冰如果從固態升華成氣態恐對機組員帶來危險，聯邦快遞得取得民航當局特殊許可，才能在機上放置這麼大量的乾冰，而這些箱子送抵最終目的地時，一天也僅能快速地開箱兩次。

北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）疫情因應專家史萬（Julie Swann）表示，大型接種問題還小，後續配送問題才大，因為醫師辦公室或藥局空間太小，不適合在那些地方分發，因此美國人將得前往醫院，甚至設置在停車場的大型配送中心接種，至少初期會是這樣。

由於這些疫苗可存放在箱內兩周，醫院不需購買特殊的冷凍櫃來存放。

美國政府的目標是在12月底前讓抵抗力最弱的族群接種，接下來是醫護工作者，在明年1月底前施打，美國全國民眾則會在4月初之前接種。

輝瑞預定今年可生產5000萬劑疫苗，2021年13億劑，美國政府已經訂購1億劑，其中2000至3000萬劑會在12月底前運送，歐洲聯盟（EU）已訂購2億劑，日本1.2億劑，英國3000萬劑，加拿大則買了2000萬劑。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP