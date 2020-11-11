COVID-19全球逾5150萬確診 至少127.5萬人病故

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（法新社巴黎11日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少127萬5113人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少5153萬1660例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3330萬900人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球9日通報新增1萬601人病歿、66萬2214起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1535死）、法國（1220死）與墨西哥（587死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計23萬9695人病故、1025萬8090例確診，至少396萬1873人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬2829人喪生、570萬44例確診）、印度（12萬7571人喪生、863萬6011例確診）、墨西哥（9萬5842人喪生、97萬8531例確診）及英國（4萬9770人喪生、123萬3775例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有117人染疫喪命；接下來依序為秘魯（106人）、西班牙（85人）、巴西（77人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計41萬5236死、1173萬1619例確診；歐洲累計31萬7525死、1333萬9600例確診；美國和加拿大共計25萬317死、1052萬9759例確診。

亞洲共計17萬8782死、1118萬7597例確診；中東地區共計6萬6350死、280萬5533例確診；非洲共計4萬5962死、190萬7595例確診；大洋洲共計941死、2萬9962例確診。

© 2020 AFP