印地安人畢柏不負眾望 全票拿下美聯賽揚獎

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（法新社洛杉磯11日電） 美國職棒大聯盟MLB今晚公布賽揚獎得主，克里夫蘭印地安人先發投手畢柏不負眾望，以全票拿下生涯首座美聯賽揚獎，從崛起新星躍升成為大聯盟史上頂級王牌投手之一。

明尼蘇達雙城日籍右投前田健太、多倫多藍鳥韓籍左投柳賢振分居第2和第3名。

25歲右投畢柏（Shane Bieber）控球精準，球路多變，說他是新生代的控球大師也不為過。

畢柏今年升上大聯盟第3個球季就大放異彩，以8勝（1敗）與芝加哥小熊日籍強投達比修有並列第一、防禦率1.63、122次三振，成為繼2006年明尼蘇達雙城隊王牌左投桑塔納（Johan Santana）後，贏得美聯投手3冠王的第一人。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今年大聯盟例行賽從以往的162場縮水至僅剩60場，畢柏投了77又1/3局。不過，畢柏在本季前62.1局投球中達成100次三振，締造大聯盟在現代棒球中最快達成單季百K的新紀錄。

畢柏2016年在大聯盟選秀會第4輪被印地安人挑中，2018年登上大聯盟，菜鳥球季出賽20場戰績11勝5敗、防禦率4.55，他自去年開始展露頭角，不僅拿下明星賽MVP，更一舉衝上15勝、防禦率3.28。

畢柏上周說：「我起步比較晚，到高中才開始，所以我覺得自己像是必須學會如何投球，習得各種本事。」

「持續不斷地努力，在高中後半時期繼續發展，接着進入大學，逐漸提升球速，優化我的技巧。」

「但就發展這方面而言，我不會拿自己經歷的過程去交換任何好處。我認為從長遠來看，自己早年學習如何投球、如何改變球速和精準控球，已經為我帶來優勢。」

畢柏是印地安人隊史第5位獲得賽揚獎的投手，另外4人分別是沙巴西亞（CC Sabathia，2007）、克里夫．李（Cliff Lee，2008）、克魯柏（Corey Kluber，2014和2017）和裴利（Gaylord Perry，1972）。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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