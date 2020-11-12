台灣專家：若拜登入主白宮 美國制中政策不變

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（法新社台北12日電） 選前屢被現任總統川普質疑親中的民主黨候選人拜登可望入主白宮，法新社訪問台灣學者指出，因拜登曾稱中國國家主席習近平是惡棍，若白宮由拜登當家，美國制中政策不會改變。

法新社報導，拜登（Joe Biden）一旦就任，可望回歸自由國際主義路線，這是數十年來美國外交政策的立場，因此台灣有些人擔憂，這意味着美國將對中國軟化。

美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢（Michael Mazza）說，台灣最關切莫過於拜登政府「為了爭取在氣候變遷與核武擴散等議題與中國合作」而疏遠台灣。

回顧4年前川普（Donald Trump）勝選接到總統蔡英文致電祝賀，這類世界各國領袖的常態作法卻激怒了北京，任何賦予台灣主權國家合法性的行為，北京都會抱怨。

澳洲國立大學（Australian National University）台灣研究講師宋文笛表示，蔡總統與拜登之間再度致電祝賀的可能性「相對較低」。

不過另有學者指出，說到台灣與中國，目前美國共和黨與民主黨已有若干調整，而往昔華府軟調對北京可能就此打住。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所副研究員兼所長蘇紫雲指出：「美國已界定中國是亞洲的重大挑戰，並呼籲盟邦共同制中…拜登甚至曾稱中國國家主席習近平是惡棍，美國制中政策將不會改變。」

蘇紫雲還說：「川普已打開潘朵拉的盒子。」

川普在任這些年，執行的對台重要政策包括，同意售予台灣價值高達180億美元（約新台幣5134億元）軍備，包括魚叉（Harpoon）反艦飛彈及MQ-9B無人機。

今年8月，川普指派衛生部長艾薩（AlexAzar）率團訪台，這是自美中兩國於1979年建交以來，美國到訪台灣的最高階官員。

當北京頻頻搶走台灣為數不多的邦交國，並阻撓台灣參與像是世界衛生組織（WHO）等機構之際，台灣的普遍感受是，川普提升了台灣的地位。

猶如一位24歲的上班族受訪所言：「終於有個像川普這樣的大國元首力挺台灣，但他敗選了，我很難過，世界上沒有其他領導人像川普那樣，膽敢嗆聲中國並挺台。」

報導說，川普的卸任會讓許多美國的盟友鬆一口氣，但許多台灣人民將會懷念他的尖銳反中言辭。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP