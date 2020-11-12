抗議簽和平協議 亞美尼亞10反對派人士被捕

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（法新社葉里凡12日電） 亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）與亞塞拜然簽署和平協議，放棄一大部分爭議領土後爆發暴力動亂，亞美尼亞今天逮捕10名反對派主要人士。

在俄羅斯居間斡旋下，亞美尼亞和亞塞拜然簽署和平協議，終結爭議地區納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）戰火，反對派人士在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）發起示威抗議。檢察官表示，這10名反對派人士因為「組織非法暴力群眾動亂」遭逮捕。 土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，俄羅斯代表團明天將訪問土耳其，就建立聯合中心來監督亞塞拜然和亞美尼亞間停火協議進行討論。土耳其在執行停火上所扮演角色，並沒有在和平協議中明確提到。

亞塞拜然與亞美尼亞的戰爭持續超過6周，造成1400多人喪命，雙方簽署的和平協議不只終結這場戰爭，也讓亞塞拜然收復一大部分領土。1988年至1994年間，亞塞拜然和亞美尼亞進行了着名的「納戈爾諾．卡拉巴赫戰爭」，當時由亞美尼亞分離主義者掌控這塊區域。

俄羅斯派出1960名軍人和裝甲運兵車，參與執行維和任務。

© 2020 AFP