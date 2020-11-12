拜登與日韓澳領導人通電話 重申共同防禦承諾

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（法新社雪梨12日電） 美國總統當選人拜登（Joe Biden）今天與韓國、澳洲和日本領導人通電話，誓言修補與夥伴緊張的關係，並再次確認共同防禦條約。

美國前副總統拜登昨天與歐洲國家領導人通電話，宣告「美國回來了」，今天與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、韓國總統文在寅和9月甫出任日本首相的菅義偉通電話。

日韓澳3國領導人都已經向拜登道賀，不過川普至今仍不願承認敗選。

根據日本官員的轉述，菅義偉與拜登通電話時，嚴正警告日本周邊「安全情況日益嚴峻」。

根據拜登的交接團隊，對菅義偉不尋常的坦率分析，拜登表達對防衛日本和已有數十年條約義務的堅定承諾。

在川普執政4年期間，美國的區域盟友常常質疑這位喜怒無常的總統是否會兌現長期承諾，在發生軍事衝突時保護他們。

根據報導，拜登表明同意釣魚台列嶼是美日安全保障條約第五條適用範圍，這勢必引發中國抗議。

另外，拜登在與文在寅的14分鐘通話中，據說稱美韓同盟為亞洲「安全與繁榮的關鍵」，並誓言一起面對北韓和氣候變遷等「共同挑戰」。

韓國總統府青瓦台表示，兩人同意在拜登就職典禮後「儘快」會面。

在澳洲方面，拜登接受莫里森邀請，將於明年訪問澳洲，慶祝兩國簽署共同防衛條約70周年。

根據報導，拜登也強調「因應氣候變遷」的重要性。儘管澳洲是巴黎氣候協定簽署國，澳洲保守派政府在應對氣候變遷上行動明顯緩慢。

莫里森表示，這通電話「非常熱誠」，並說拜登沒有提到凈零碳排目標，反而聚焦在「排放減量技術」上。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

© 2020 AFP