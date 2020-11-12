核武庫存違法被控 北韓不滿嗆國際原子能總署

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（法新社紐約聯合國總部12日電） 聯合國核子監察機構國際原子能總署（IAEA）一份聲稱北韓核武庫存違反國際法的最新報告公布後，被國際社會孤立的北韓反控國際原子能總署是西方國家的魁儡。

國際原子能總署11日表示，北韓的武器計畫令人「深感遺憾」。過去10餘年來，北韓不準IAEA檢查員入境。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）向聯合國大會提交的報告中表示，北韓的核武活動「仍令人嚴重關切」。

北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）隨後在會中反擊，向其他在座的外交使節表示，IAEA的這份報告「嚴重歪曲」。

他表示，「IAEA只不過是西方國家的政治工具」，是「隨着（對北韓懷有）敵意勢力起舞的木偶」。

北韓自2003年退出「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT），並於近年來數度測試核彈後，逐漸建置了核武庫存。

自從金正恩接替他的父親金正日擔任國家最高領導人以來，北韓在核武及彈道飛彈方面的發展迅速，結果招致日益嚴厲的國際制裁。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2020 AFP