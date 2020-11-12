駐阿富汗部隊成員涉戰爭罪行 澳洲任命特檢調查

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（法新社雪梨12日電） 媒體披露證據顯示，澳洲特種部隊成員涉嫌在阿富汗殺害平民和俘虜後，澳洲今天宣布任命特別檢察官調查相關情事。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）援引「嚴重且可能是犯罪的不當行為」指控，任命特別檢察官在國內處理相關議題，搶在國際刑事法院（ICC）出手前，採取先發制人的行動。

美國2001年發生911恐怖攻擊後，澳洲精銳特種部隊2002年起與美國及盟邦部隊一同駐紮阿富汗。

自那時起，有關澳洲精銳特種部隊成員在阿富汗的駭人行為時有所聞，包括槍殺一名俘虜以節省直升機空間，以及在突襲民宅時擊斃一名6歲幼童。

媒體揭露澳洲特種部隊成員涉嫌殺害手無寸鐵的俘虜和幼童後，澳洲國防軍總監察長2016年針對特種部隊成員「可能違反武裝衝突法」的「謠言和指控」，以及他們2005至2016年間在阿富汗的作為展開為期4年的調查。

這項調查查明55起個別事件，其中大多與非法「殺害非戰鬥人員或不再是戰鬥人員者」以及「殘酷待遇」有關。

莫里森說，總監察長的報告將在幾天內公布；儘管並未透露細節，莫里森說，對澳洲人而言，報告內容將涵蓋「艱難且令人痛苦的訊息」。

莫里森說，調查部分駐阿部隊行動的任務非常複雜，恐使國內一般刑事檢察官不堪負荷並分散他們的精力，因此有必要任命特別檢察官負責相關情事。

莫里森說，經驗老道的調查人員、法律顧問和其他專家將協助特別檢察官進行調查。

莫里森還說，當局也成立一個獨立小組，以改善武裝部隊內部文化並監督國防部對調查的回應。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP