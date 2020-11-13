全球冠狀病毒疫情逾5277萬確診 超過129萬人病亡

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（法新社巴黎13日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日11時（台灣13日晚間7時），全球至少129萬4539人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少5277萬5840例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3403 萬3100人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球12日通報新增9921人病歿、60萬8625起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1512死）、巴西（908死）與義大利（636死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計24萬2435人病故、1055萬5469例確診，至少405萬1256人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬4281人喪生、578萬1582例確診）、印度（12萬8668人喪生、872萬8795例確診）、墨西哥（9萬7056人喪生、99萬1835例確診）及英國（5萬928人喪生、129萬195例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有120人染疫喪命；其次依序為秘魯（106人）、西班牙（87人）、巴西（77人）。

中國（不包含香港及澳門）迄今累計通報8萬6307起確診病例，其中有4634人病亡。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計41萬9270死、1188萬5876例確診；歐洲累計32萬6527死、1390萬4462例確診；美國和加拿大共計25萬3189死、1083萬5945例確診。

亞洲共計18萬371死、1132萬972例確診；中東地區共計6萬7695死、286萬2682例確診；非洲共計4萬6546死、193萬5915例確診；大洋洲共計941死、2萬9988例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）

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