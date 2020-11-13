共和黨不承認拜登當選 參院少數黨領袖批毒害民主

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（法新社華盛頓12日電） 美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天警告他的共和黨同僚，一直拒絕承認拜登贏得上周總統選舉，是在「毒害」美國的民主體制。

拜登曾擔任聯邦參議員數十年，目前只有少數幾名共和黨人公開祝賀他勝選，沒有遵循以往的政治傳統，讓人更能感受到華府的嚴重分化。

包括聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在內，數名共和黨國會議員堅定支持總統川普，力挺他拒絕承認敗選，並支持共和黨在選後提出的一連串法律挑戰。

參院少數黨領袖舒默明顯受挫地告訴記者：「我們剛打完引起分裂且艱難的總統選舉。然而，他們沒有努力將國家團結在一起，讓我們對抗我們的共同敵人2019 冠狀病毒疾病（COVID-19），國會的共和黨人反而散布陰謀論，拒絕承認現實並毒害我們的民主。」

舒默又說，共和黨人沒有遵循政治常規、讚揚美國持續存在的和平轉移權力傳統，反而在沒有嚴重選舉舞弊的證據下「否認現實」。

他又說，儘管每個美國主流媒體都宣布拜登篤定勝選，「共和黨國會議員刻意對我們的選舉結果存疑，不為了什麼，只是因為害怕川普。」

© 2020 AFP