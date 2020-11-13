印度巴基斯坦在克什米爾大規模炮戰 至少6死

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（法新社印度斯利那加13日電） 印度官員說，印度與巴基斯坦部隊今天沿着雙方有爭議的克什米爾分界線爆發數月來規模最大的炮戰，造成至少6人死亡。

據報導，這兩個擁有核武的交戰方，沿着長達740公里且分隔彼此70年的未正式分界線，爆發5波軍事衝突，包括炮擊與交火。

印度與巴基斯坦8日曾沿着所謂的印巴控制線（Line of Control）交火，造成3個印度士兵及3個好戰分子喪命，5天後，緊張情勢再度升高。

今天的衝突結束後，印度軍方指控巴基斯坦「無緣無故」違反雙方長達20年的停火，並說對方一周經常違反停火好幾次。

印度軍方發表聲明說，「巴基斯坦發射迫擊炮及其他武器」，並且「蓄意鎖定平民區」。

在邊境的基蘭（Keran）地區，印度士兵3死3傷，克什米爾警方表示，3個平民死亡，至少3人受重傷，其中有一名男子失去雙腿。

巴基斯坦官員則說，印巴控制線的巴國境內有傷亡，但尚未公布確切數字。

印巴兩國經常在印巴控制線發動攻擊，炮轟對方，並且總是把衝突歸咎於另一方。

自1947年印巴分治以來，克什米爾即分屬印度和巴基斯坦，此後即成為雙方爆發2次大規模戰爭的原因。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2020 AFP