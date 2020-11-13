地方與中央大亂鬥 釀衣索比亞平民大屠殺

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（法新社阿迪斯阿貝巴12日電） 支持地方勢力的部隊與中央聯邦政府間的爭鬥，讓大量平民在衣索比亞泰格瑞地區的「大屠殺」中慘遭殺害，

法新社報導，泰格瑞人民解放陣線（TPLF）和2019年諾貝爾和平獎得主、衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）政府之間的衝突已達一周，這也是第一起平民大規模遇害的通報。

國際特赦組織（Amnesty International）發布這項報告的當天，阿比才宣布政府軍在泰格瑞（Tigray）西部平亂有所進展。不過仍有成千上萬衣索比亞人越過邊界逃往鄰國蘇丹，引起恐爆發人道主義危機的疑慮。

報告中說：「國際特赦組織今天可以確認…有大量平民11月9日晚間在衣索比亞泰格瑞地區西南方的梅卡德拉鎮（Mai-Kadra）被刺死或砍死，死者恐達數百人。」

國際特赦組織表示，他們「透過令人毛骨悚然的照片或影片，進行了數位驗證，相關影像包括散布在城鎮上或被擔架擡走的屍體。」報告引用目擊者的話指出，死者似乎有「刀械和大砍刀之類銳器傷害所造成的大型傷口。」

目擊者表示，攻擊是由泰格瑞人民解放陣線結盟的部隊所發動，時間點約為他們遭衣索比亞軍方所敗後，但國際特赦組織表示暫時還無法確認何方需為大屠殺負責。

© 2020 AFP