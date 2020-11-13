弗利曼技壓貝茲 染疫康復後奪選國聯年度MVP

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（法新社亞特蘭大12日電） 弗利曼因染疫趕不上季前訓練營，但他球季開打後漸入佳境，打擊率、上壘率、長打率、攻擊指數都是國聯第2，擊敗2018年曾在美聯拿下年度MVP的貝茲，拿下國聯年度MVP。

美國職棒大聯盟MLB今天公布年度最有價值球員（MVP）的得獎者，亞特蘭大勇士一壘手弗利曼（Freddie Freeman）擊敗洛杉磯道奇右外野手貝茲（Mookie Betts）、聖地牙哥教士三壘手馬查多（Manny Machado）等人，獲選成為本季國家聯盟的年度MVP。

MLB今年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）延後開打，並縮減成每隊只打60例行賽的規模，33歲的弗利曼也成為疫情的受害者，成為諸多確診球員的其中1人。

缺席季前的訓練營，趕在球季開打前才報到的弗利曼，整季60場比賽全勤，214個打數擊出73支安打，繳出3成41的打擊率，上壘率是4成62，安打中有23支二壘安打、1支三壘安打、13支全壘打，長打率是6成40，整體來看的攻擊指數是1.102，另有53分打點，並為球隊跑回51分。

弗利曼除打擊率、上壘率、長打率、攻擊指數皆排在國聯第2，在二壘安打、得分上的成績更是全大聯盟最佳，讓他擊敗2018年在波士頓紅襪時拿下美國聯盟年度MVP、本季轉到國聯道奇的好手貝茲等人，獲選國聯年度MVP。

弗利曼是勇士拿下年度MVP的隊史第6人，上一次獲獎的是1999年的瓊斯（Chipper Jones），其他能獲此殊榮的還有1991年的彭德爾頓（Terry Pendleton）、1982年與1983年連兩年獲獎的墨菲（Dale Murphy）、1957年的漢克阿倫（Hank Aaron）、1947年的艾略特（Bob Elliott）。

© 2020 AFP