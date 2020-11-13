歐美疫情加劇 亞股普遍收跌

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（法新社香港13日電） 歐美各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例激增，掩蓋疫苗帶來的希望，導致亞股今天普遍收跌。投資人憂心，新一輪封鎖措施將使原本就已搖搖欲墜的經濟復蘇脫離正軌。

英格蘭及法國等若干歐洲經濟體，幾乎完全實行封鎖措施，以遏止新一波疫情爆發，但它們繼續通報令人震驚的大量新增確診病例，提高了封鎖措施恐將延長的可能性。

此外，紐約及芝加哥等美國大城正被迫採取行動，因為當局憂心，北半球入冬後染疫死亡人數將高於今年春季。

這些情況意味着，已開始看到生機的經濟體，今年上半年的慘況可能重演。部分觀察家指出，全球將面臨所謂的W型復蘇。

美股3大指數昨天全部收跌，不過那斯達克綜合指數表現略佳。亞股今天隨此跌勢收黑，投資人在經歷一周反彈後獲利回吐，也是亞股走低的原因之一。

東京股市日經225指數下跌0.53%，收25385.87點；香港恆生指數小跌0.05%，收26156.86點；上海證券交易所綜合指數下滑0.86%，收3310.10點。

雪梨、新加坡及馬尼拉股市收黑，但孟買、首爾、台北、威靈頓及雅加達股市收紅。

© 2020 AFP