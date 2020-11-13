法外長：將籲請蓬佩奧 別從阿富汗及伊拉克撤軍

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（法新社巴黎13日電） 法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天表示，法國政府將告訴準備造訪巴黎的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），美國不應從阿富汗及伊拉克撤軍。

美國總統川普10月曾推文承諾，他希望讓所有美軍在12月25日耶誕節前撤離阿富汗返國，以加速結束讓美國耗時最久的戰爭。

之後，多名美國高階官員試圖為此承諾作出澄清，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）指稱，2021年初駐阿富汗美軍數量將降至約2500人。

勒德里安在電視轉播的訪問中，被要求對上述計畫作出回應。他指出：「我們不認為這應該發生。我們也將表示，這也不應發生在伊拉克。」

根據政治及外交消息人士，蓬佩奧9月曾下最後通牒，除非伊拉克政府制止針對美軍的一連串攻擊，否則所有美軍人員將撤離伊拉克。

蓬佩奧預定16日在巴黎會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及勒德里安，之後將造訪土耳其、喬治亞、以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達及沙烏地阿拉伯。

勒德里安表示，他與蓬佩奧的會談議題將包括伊拉克情況、伊朗、恐怖主義、中東以及與中國關係。

© 2020 AFP