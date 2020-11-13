疫情形成美航空業寒冬 年底員工數將比3月少9萬

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（法新社紐約12日電） 美國航空協會今天表示，受到需求量暴跌的影響，美國航空業今年年底的員工數量將會是至少1987年以來的最低點，比疫情剛開始少了足足9萬人。

美國航空協會（Airlines for America, A4A）指出，依全時等量計算，全美航空公司的人力將從3月2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發之初的46萬人減少到12月底的37萬人，降幅近20%。

由於病例暴增，疫情最嚴峻時期即將來臨，當局加強了各項限制措施。

美國航協表示，最近幾周的載客量仍比去年同期少了65%。

航空公司最初藉提前退休和自願休無薪假來達到裁員的目的。當時各公司承諾暫緩裁員直到9月30日，以換取250億美元（約新台幣7195億元）援助。

但在民主、共和兩黨無法就延長援助的新紓困案達成協議後，聯合航空（United Airlines）和美國航空（American Airlines）10月裁撤了3萬2000名員工。

除此之外，美國航空協會在疫情對航空業衝擊的研究報告中指出，有4家小型航空公司關門大吉，同時有1/4的飛機已停飛至少30天。（譯者：李晉緯/核稿：張佑之）

© 2020 AFP