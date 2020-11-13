美政府遵照法院命令 延後執行對TikTok禁令

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（法新社華盛頓12日電） 美國政府今天表示，為遵照法院命令，將延後執行對中國企業開發的短影音應用程式TikTok的禁令。TikTok母公司先前向法院請願要求暫緩執行禁令，法院的命令對TikTok有利。

法新社報導，美國政府基於國家安全疑慮，下令禁用TikTok，原應於今天生效，但聯邦法官於10月30日發布強制令，擋下這道禁令，美國商務部因此在聯邦公報中表示，將延後執行禁令。

根據聲明，「商務部將遵照這項（法院）命令」；聲明還提到，禁用TikTok的命令「已被禁止，在出現法律上的進一步發展之前，不會生效」。

美國政府先前要求TikTok母公司、位於中國的字節跳動公司在今天之前重整TikTok在美業務的所有權，以消弭國安疑慮，但字節跳動本周向華盛頓法院提出請願，要求暫緩執行。

字節跳動公司10日聲明表示，曾向美國政府提出延長30天執行的請求，因為「持續有新的要求提出，且我們建議的解決方案是否會被接受也尚未明朗」；不過這項請求未獲批准。

美國總統川普的政府企圖將TikTok所有權轉移給美國企業，以降低安全疑慮，但迄今未達成任何交易。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP