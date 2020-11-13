麻醉師失誤致產婦喪命 坦承每天喝伏特加

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（法新社法國包市12日電） 法國法院今天判處一名比利時籍麻醉師入獄服刑3年，並支付家屬逾新台幣4700萬元，因為她在一名英籍女子接受緊急剖腹產手術時，疑因飲酒而出現失誤，造成產婦死亡。

51歲的渥特斯（Helga Wauters）因英籍產婦霍克（Xynthia Hawke）喪命一案，被判殺人罪罪名成立，並不得執行醫療業務。

霍克出身英國索麥塞郡（Somerset），僑居法國。她在生產手術時遇到一連串混亂，引發大腦缺氧，導致心臟驟停，4天後死亡。她的兒子平安出生，她卻無緣得見。

霍克於2014年9月26日被送入法國西南部城市包市（Pau）附近的奧特斯醫院（Orthez hospital）產房時，已經過了預產期。

根據調查，渥特斯當時就職不到兩周，她在霍克接受剖腹手術前，把本應插入氣管的呼吸機管子，插入霍克的食道。

證人表示，當霍克體內的氧氣濃度直降，渥特斯舍呼吸機不用，而是用上氧氣面罩，因為渥特斯根本不知道怎麼使用呼吸機。

此外，手術當天稍早，渥特斯給霍克使用硬膜外局部麻醉藥。霍克在生產時出現併發症，因而需要緊急採取剖腹產。

證人說，渥特斯一度被叫去別的地方執行全身麻醉，當她回到產房時，呼吸中帶有酒氣。

渥特斯告訴調查員，她返回產房前，和朋友喝了「一杯玫瑰紅」。

霍克在手術中清醒，開始嘔吐，並大喊「很痛」，然後扯掉呼吸管。一名值班護士形容，那場面和戰區差不多，彷佛「身在巴格達」。

渥特斯坦承，在這命中註定的一天，她一早就喝了伏特加加水，「一如每一天」，這是為了停止手抖。警察在渥特斯家裡發現14瓶伏特加。

渥特斯10月出庭時說：「我現在承認我的酒癮和我的工作有所衝突。」她還表示：「我一生都會為了這個人的死亡而後悔。」

但渥特斯否認要負全責，她聲稱，其他工作人員也有錯，且呼吸機故障。但之後調查顯示，這種說法有誤。她接受精神評估時，也否認在案發當下喝醉，還聲稱她「具70%操作能力」。

國家檢察官向法庭陳述，這次手術相當於「屠殺」。

渥特斯並未出庭聆聽判決，法庭給了她這項罪名許可範圍內最重的懲罰，並判處她支付近140萬歐元（約新台幣4700萬元）以賠償霍克家屬的損失。

© 2020 AFP