傳染病醫院開幕 土庫曼強人總統仍稱境內零確診

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（法新社土庫曼阿什加巴特14日綜合外電報導）土庫曼國營媒體今天報導，強人總統別爾德穆哈梅多夫今天在為一家新的傳染病醫院主持開幕儀式時，堅稱境內沒有任何2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例。

土庫曼國營報紙「中立土庫曼」（Neutral Turkmenistan）報導，別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）歡稱，土庫曼在防疫工作上取得「重大成就」。

別爾德穆哈梅多夫指出：「我國因為採取預防措施，至今沒有任何病例記錄在案。」

世界衛生組織（WHO）歐洲區高級緊急官員史摩伍德（Catherine Smallwood）7月曾率代表團造訪土庫曼，促使該國政府實施全國性封鎖措施。

史摩伍德在到訪期間曾建議土庫曼政府，「就當做疫情已經傳播開來」般地採取措施，但並未公開質疑土庫曼政府的無病例說。

土庫曼沒有新聞自由或政治反對陣營，並查禁異議分子網站；但異議分子在歐洲架設的網站報導，土庫曼已出現大量病例。

全球尚未通報任何確診病例的國家不到12個，包括強硬的土庫曼和北韓。其他未傳確診的還有若干太平洋島國。

其中索羅門群島、馬紹爾群島及萬那杜近幾周來都已通報最初病例，但仍避免了社區傳播。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）

© 2020 AFP