川普只知吹捧疫苗 紐約苦於奮戰疫情復燃

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（法新社華盛頓13日電） 紐約州今天對餐廳與酒吧再祭新的限制措施，盼遏止第二波新冠疫情爆發，但總統川普卻全然無視確診例與住院率狂飆，還說第一批美國民眾幾周內就能開始接種到疫苗。

自美國主流媒體宣告拜登勝選後，川普今天首度現身公開場合，在白宮玫瑰花園發表談話大肆吹捧在他監督下，疫苗研發所取得的重大突破，還堅稱絕不會實施全國性封城。

他預期輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech合作開發的新冠疫苗「很快」就能獲得FDA的緊急授權；輝瑞的疫苗日前宣布，截至目前的試驗，疫苗的保護效果高達9成。

他告訴在場媒體：「疫苗會立即分撥給一線工作人員、年長者與高風險族群，也不過就是未來幾周的事」還說一般大眾最快明年4月也都能接種得到。

今春美國首波疫情爆發地的紐約州，目前正全力抵擋疫情反撲，州長古莫（Andrew Cuomo）下令所有可販售酒類的場所，每晚一律自10時起關門；紐約市長白思豪也打算跟進其他大城，16日起下令學校改為線上教學。

不過川普說在他治下，美國不會祭出全國封城令，然後還差點脫口說希望下屆政府也不會，被媒體解讀為似有坦承敗選之意。

他說：「我不會、現在的政府也不會下令封城，希望下屆也不…呃…不管將來發生何事，誰知到時是哪個政府，我想時間能證明。」

© 2020 AFP